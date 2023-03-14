مطلوب مندوب مبيعات رقمية للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صاد عن شركة clue4p بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( مندوب مبيعات رقمية Sales Representative ) وفقاً لما يلي :
مؤهلات الوظيفة
– يفضل أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم أو بكالوريوس (هندسة حاسوب، تكنولوجيا المعلومات ، مبيعات والاعلان - تسويق) او تخصص ذو علاقة
– لدية خبرة لا تقل عن سنتين في المبيعات
– يجيد التعامل مع الشبكات الاجتماعية
– خبرة جيدة في المبيعات والتسويق
– اللباقة في التعامل والاسلوب
– خبرة في التفاوض والمبيعات
– خبرة في المنتجات والخدمات الرقمية
– خبرة في ادارة علاقات العملاء
– حسن التعامل والتواصل مع زملاء العمل والعمل بروح الفريق.
– لدية القدرة على تحمل ضغط العمل
المهام:
– بيع المنتجات للعملاء والعمل على توفير احتياجاتهم (SEM, SMM )
– الاشراف على العروض الترويجية المقدمة للعملاء
– ادارة علاقات العملاء وتكوين علاقات مستدامة
– الاستماع للعملاء ومعرفة احتياجاحهم ومشاكلهم
– تحقيق هدف بيعي شهري
–انجاز اي مهام توكل اليه في المبيعات
طريقة التسجيل
– للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )
– مدة العقد: 6 أشهر اول شهر تجربي
– الراتب حسب الخبرة .
– دوام كامل
– اخر موعد للتسجيل : 15/3/2023