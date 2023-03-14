فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جدول الامتحان التجريبي للثانوية العامة التوجيهي 2023

الاحتلال يداهم عدّة منازل في جنين

توصيات بخلق فرص عمل ودعم المشاريع الفردية للتصدّي لهجرة العقول

العاروري: حماس تراقب من كثب خطوات الاحتلال في القدس "وصبرنا ينفد"

مطلوب مندوب مبيعات رقمية للعمل في شركة بمدينة غزة

العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم

نضال الأسرى ضد إدارة سجون الاحتلال مستمر لليوم الـ(29)

أزمة الكيان الإسرائيلي والهجرة المعاكسة

استئناف العلاقات السعودية الإيرانية وتداعياتها على المقاومة الفلسطينية

هل ستنتصر قيادة منظمة التحرير على شباب المقاومة؟

مطلوب مندوب مبيعات رقمية للعمل في شركة بمدينة غزة

14 مارس 2023 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صاد عن شركة clue4p بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( مندوب مبيعات رقمية Sales Representative ) وفقاً لما يلي :

مؤهلات الوظيفة

– يفضل أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم أو بكالوريوس (هندسة حاسوب، تكنولوجيا المعلومات ، مبيعات والاعلان - تسويق) او تخصص ذو علاقة

– لدية خبرة لا تقل عن سنتين في المبيعات

– يجيد التعامل مع الشبكات الاجتماعية

– خبرة جيدة في المبيعات والتسويق

– اللباقة في التعامل والاسلوب

– خبرة في التفاوض والمبيعات

– خبرة في المنتجات والخدمات الرقمية

– خبرة في ادارة علاقات العملاء

– حسن التعامل والتواصل مع زملاء العمل والعمل بروح الفريق.

– لدية القدرة على تحمل ضغط العمل

المهام:

– بيع المنتجات للعملاء والعمل على توفير احتياجاتهم (SEM, SMM  )

– الاشراف على العروض الترويجية المقدمة للعملاء

– ادارة علاقات العملاء وتكوين علاقات مستدامة

– الاستماع للعملاء ومعرفة احتياجاحهم ومشاكلهم

– تحقيق هدف بيعي شهري

–انجاز اي مهام توكل اليه في المبيعات

طريقة التسجيل

– للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

– مدة العقد: 6 أشهر  اول شهر تجربي 

– الراتب حسب الخبرة .

– دوام كامل

– اخر موعد للتسجيل  : 15/3/2023

تويتر تويتر
#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

متعلقات

الأكثر قراءة