مطلوب مندوب مبيعات رقمية للعمل في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صاد عن شركة clue4p بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( مندوب مبيعات رقمية Sales Representative ) وفقاً لما يلي :

مؤهلات الوظيفة

– يفضل أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم أو بكالوريوس (هندسة حاسوب، تكنولوجيا المعلومات ، مبيعات والاعلان - تسويق) او تخصص ذو علاقة

– لدية خبرة لا تقل عن سنتين في المبيعات

– يجيد التعامل مع الشبكات الاجتماعية

– خبرة جيدة في المبيعات والتسويق

– اللباقة في التعامل والاسلوب

– خبرة في التفاوض والمبيعات

– خبرة في المنتجات والخدمات الرقمية

– خبرة في ادارة علاقات العملاء

– حسن التعامل والتواصل مع زملاء العمل والعمل بروح الفريق.

– لدية القدرة على تحمل ضغط العمل

المهام:

– بيع المنتجات للعملاء والعمل على توفير احتياجاتهم (SEM, SMM )

– الاشراف على العروض الترويجية المقدمة للعملاء

– ادارة علاقات العملاء وتكوين علاقات مستدامة

– الاستماع للعملاء ومعرفة احتياجاحهم ومشاكلهم

– تحقيق هدف بيعي شهري

–انجاز اي مهام توكل اليه في المبيعات

طريقة التسجيل

– للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

– مدة العقد: 6 أشهر اول شهر تجربي

– الراتب حسب الخبرة .

– دوام كامل

– اخر موعد للتسجيل : 15/3/2023