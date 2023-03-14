العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن مستوطنين نفذوا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

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وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

وتترافق هذه الاقتحامات مع دعوات مقدسيّة متجدّدة للحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال محاولات تدنيسه واقتحامه من قبل المستوطنين، وتنفيذ مخططاتهم التهويدية.

وشدّدت الدعوات على أهمية تواصل الرباط في المسجد وإعماره، لإحباط مخططات الاحتلال التهويدية، واقتحامات المستوطنين المتزايدة وما يتخللها من أداء طقوس تلمودية.





















المصدر / فلسطين أون لاين