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نضال الأسرى ضد إدارة سجون الاحتلال مستمر لليوم الـ(29)

14 مارس 2023 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
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الأسرى داخل سجون الاحتلال (أرشيف)

يواصل الأسرى نضالهم ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ(29) على التوالي، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها وزير ما يسمى "الأمن القومي" المتطرّف إيتمار بن غفير.

وكان بن غفير أوعز لإدارة السجون بالتضييق على الأسرى بدأت أولى إجراءات التضييق عبر التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة من سجنَي (نفحة، وجلبوع).

وعلمت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أن إدارة  السجون ستضاعف وتوسّع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

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وفي وقت سابق؛ أعلنت لجنة الطوارئ عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل. يُذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلًا، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًّا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #سجون الاحتلال #العصيان

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