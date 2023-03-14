14 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ14 من مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1939 الجيوش الألمانية تدخل براغ وتسيطر على ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا.
- 1958 الحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا تحظر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
- 1978 الكيان العبري يبدأ اجتياح جنوب لبنان فيما عرف باسم عملية الليطاني.
- 2002 مقتل 3 جنود إسرائيليين في تفجير دبابة (ميركافا ) إسرائيلية في رفح.
- 2002 استشهاد القساميّيْن: لؤي محمود استيتي مخيم جنين، وخليل بدر الغروز من مخيم العروب شمالي الخليل، وهما في طريقهما لتنفيذ عملية استشهادية في إحدى المستوطنات شمال مدينة رام الله بقصف صاروخي.
- 2003 رجب طيب أردوغان يتولّى رئاسة وزراء تركيا.
- 2004 عملية استشهادية نوعية في ميناء أسدود، نفذتها كتائب القسـام وكتائب شهداء الأقصى (وحدات نبيل مسعود)، أدَّت إلى مقتل 13 إسرائيليًّا وإصابة 21 آخرين 9 منهم في حالة الخطر والشهيدان منفذا العملية هما محمد زهير سالم ونبيل إبراهيم من جباليا.
المصدر / فلسطين أون لاين