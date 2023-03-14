14 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ14 من مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، يضع " " أبرزه في نقاط:

1939 الجيوش الألمانية تدخل براغ وتسيطر على ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا.

الجيوش الألمانية تدخل براغ وتسيطر على ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا. 1958 الحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا تحظر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

الحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا تحظر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. 1978 الكيان العبري يبدأ اجتياح جنوب لبنان فيما عرف باسم عملية الليطاني.

الكيان العبري يبدأ اجتياح جنوب لبنان فيما عرف باسم عملية الليطاني. 2002 مقتل 3 جنود إسرائيليين في تفجير دبابة (ميركافا ) إسرائيلية في رفح.

مقتل 3 جنود إسرائيليين في تفجير دبابة (ميركافا ) إسرائيلية في رفح. 2002 استشهاد القساميّيْن: لؤي محمود استيتي مخيم جنين، وخليل بدر الغروز من مخيم العروب شمالي الخليل، وهما في طريقهما لتنفيذ عملية استشهادية في إحدى المستوطنات شمال مدينة رام الله بقصف صاروخي.

استشهاد القساميّيْن: لؤي محمود استيتي مخيم جنين، وخليل بدر الغروز من مخيم العروب شمالي الخليل، وهما في طريقهما لتنفيذ عملية استشهادية في إحدى المستوطنات شمال مدينة رام الله بقصف صاروخي. 2003 رجب طيب أردوغان يتولّى رئاسة وزراء تركيا.

رجب طيب أردوغان يتولّى رئاسة وزراء تركيا. 2004 عملية استشهادية نوعية في ميناء أسدود، نفذتها كتائب القسـام وكتائب شهداء الأقصى (وحدات نبيل مسعود)، أدَّت إلى مقتل 13 إسرائيليًّا وإصابة 21 آخرين 9 منهم في حالة الخطر والشهيدان منفذا العملية هما محمد زهير سالم ونبيل إبراهيم من جباليا.

المصدر / فلسطين أون لاين