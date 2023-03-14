حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة والقدس

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددًا من المواطنين، وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شنَّت حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية والقدس، حيث تم اعتقال عددٍ من المواطنين.

ووثّقت مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى، اعتقال قوات الاحتلال 9 مقدسيين و12 فلسطينيًّا من الضفة.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات القدس، والخليل، وبيت لحم ورام الله.

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واعتقلت قوات الاحتلال أنس صلاح المساعيد من مخيم عايدة شمال بيت لحم، ونور إسماعيل أبو فنار من يطا جنوب الخليل، والأسير المحرّر يوسف أبو اسنينة، وبلال فقها من سنجل شمال رام الله.

وفي القدس، نفذت قوات الاحتلال الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، عرف منهم: عدي الضابط، وعمار محيسن، وعز الدين الفقيه، وأيمن علقم، وعيسى محمد علي، ويزن سلامة ونصار وأحمد الكسواني، كما تم اعتقال فتاة من منطقة راس خميس.

وفي السياق أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال، في بلدة بيت أمر، قضاء الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "بيت زعته" في البلدة، ما أدَّى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وقد جرى علاجهم ميدانيًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين