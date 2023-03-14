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خدمات رفح يقترب من صفقة مدوية واستعادة لاعبه السابق

14 مارس 2023 . الساعة 00:00 بتوقيت القدس
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رفح/ وائل الحلبي:

كشف مصدر موثوق لـ عن قرب نادي خدمات رفح من اتمام صفقة من العيار الثقيل، في إطار تحضيراته للموسم المقبل الجديد بعد أيام من تتويجه بلقب الدوري الممتاز.

ويسعى خدمات رفح للتعاقد مع محمود سلمي نجم اتحاد الشجاعية والذي انتهى ارتباطه معه بنهاية الموسم.

وكان خدمات رفح قريبا من التعاقد مع سلمي قبل بداية الموسم المنصرم، لكن الشجاعية تمسك ببقاء اللاعب معك الفريق وجدد عقده معه لموسم إضافي.

وبدأ خدمات رفح ترتيب أوضاع الفريق بعد نهاية الدوري الممتاز، ودخل في مفاوضات مع عدد من اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق حيث دخل في مفاوضات مع يسار الصباحين مهاجم الفريق السابق والذي انتقل للشجاعية بداية الموسم الأخير.

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#خدمات رفح #دوري غزة

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