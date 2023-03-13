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نيمار يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية

13 مارس 2023 . الساعة 23:02 بتوقيت القدس
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نيمار يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية

غادر اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، مستشفى "سبيتار" لجراحة العظام والطب الرياضي بالعاصمة الدوحة.

وخضع نيمار لعملية جراحية ناجحة على مستوى الكاحل، يوم الجمعة الماضي، وسيخضع اللاعب لفترة نقاهة قُبيل الشروع في برنامج التأهيل.

وأوضح مستشفى "سبيتار" في وقت سابق أن التدخل الجراحي على مستوى الكاحل للنجم البرازيلي قد سار بشكل جيد، حيث تكلّلت العملية الجراحية بنجاح، ما سيجنب اللاعب خطر المعاناة من تكرار الإصابة، منوهًا إلى أن نيمار يخضع حاليًا لفترة من الراحة والنقاهة للتعافي من العملية.

وقال باريس سان جيرمان في بيان له الجمعة: "خضع نيمار جونيور لجراحة في مستشفى سبيتار في الدوحة"، على يد الأطباء بيتر دهوغ وجيمس كالدر ورودريغو لاسمار، مضيفاً: "سار التدخل الجراحي بشكل جيد جداً".

ويواجه اللاعب البالغ 31 عامًا خطر الغياب عن الملاعب لمدة 4 أشهر، بعد إصابة تعرض لها خلال مباراة ليل في 19 شباط/ فبراير في مسابقة الدوري الفرنسي.

يشار إلى أن مستشفى "سبيتار" يعد الشريك الطبي الرسمي لفريق باريس سان جيرمان الذي كان قد أعلن، في وقت سابق، غياب لاعبه البرازيلي حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

وسبق أن تعرض النجم البرازيلي للإصابة في كاحل القدم أكثر من مرة، وضربته إصابات عديدة، أبعدته لفترات متباعدة منذ انضمامه لسان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة.

المصدر / وكالات
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#قطر #الدوري الفرنسي #نيمار #باريس سان جرمان

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