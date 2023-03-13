مدرب رفحي يُشارك في دورة تحليل الأداء والفني

القاهرة/ فلسطين اون لاين:

شارك الكابتن علي النمس في دورة تحليل الأداء والفني، التي يُنظمها المعهد الأولمبي الدولي في جمهورية مصر العربية.

ويُحاضر في الدورة الكابتن عمرو عبده، محلل الأداء في أندية الداخلية واتحاد الشرطة وطنطا وبورتو، بمشاركة العديد من المدربين في مصر، ومدتها 40 ساعة تدريبية.



وتتعدد محاور الدورة أبرزها (التحليل الإحصائي والرقمي، التحليل الفني، تحليل الخطوط، التحليل بالخرائط الحرارية، كتابة التقرير التحليلي كامل).

ويُعتبر النمس من أول المدربين الذين يُشاركون في الدورة الأولى من نوعها إلى جانب الكابتن محمد مهنا ومازن الكتناني، وسبق له أن ظهر على شاشات التلفاز لتحليل المباريات في الدوري الفلسطيني الممتاز.

وعمل النمس النجل الأكبر للكابتن نادر النمس مدرباً مساعداً لناديي الجلاء وخدمات المغازي، وينتظره مستقبل جيد في عالم التدريب.