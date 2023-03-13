وكيل أنسو فاتي يعرض اللاعب على 4 أندية أوروبية

أشارت تقارير صحفية إلى أن وكيل اللاعب أنسو فاتي، لاعب برشلونة الإسباني، يسعى جاهدًا لإيجاد نادٍ جديد لموكله هذا الصيف، حيث يعاني اللاعب من قلة المشاركة مع البلوغرانا هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن خورخي مينديز، وكيل أعمال فاتي، قد عرض خدمات اللاعب بالفعل على عدّة أندية إنجليزية، أبرزها مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول ونيوكاسل يونايتد.

ويعيش اللاعب الإسباني، البالغ من العمر 20 عامًا، فترة صعبة مع النادي الكتالوني، بعد أن أصبح لاعبًا احتياطيًا وآخر حلول المدرب تشافي هيرنانديز الهجومية، على الرغم من غياب الفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني بيدري للإصابة في الفترة الأخيرة.

رغم ذلك، يريد أنسو البقاء في برشلونة، ولهذا السبب جدّد عقده قبل بضعة أشهر، ويسعى أن يحقق حلمه بالنجاح في "كامب نو"، لكن خروجه من مخططات مدربه، جعله مستاء من وضعه الحالي، ما دفع بوكيل أعماله للتحرك بشكل مبكر.

ولم يعلّق مسؤولو البارسا على مستقبل اللاعب حتى الآن، لكن تشافي أكد قبل أيام قليلة أنه راضٍ عن اللاعب وأنه يحظى بثقته، واعتبره لاعبًا مهمًا في برشلونة، لكن الأرقام تثبت عكس ذلك.

من جهة أخرى، سيتعين على البلوغرانا الاستغناء عن بعض لاعبيهم هذا الصيف لتحقيق التوازن المالي في حسابات الفريق وتقليل فاتورة الأجور، والأولوية هي بيع اللاعبين الذين لديهم دقائق أقل.

جدير بالذكر أن فاتي قد شارك مع النادي الكتالوني في 37 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة، بمعدّل مشاركة تهديفية كل 223 دقيقة.

المصدر / وكالات