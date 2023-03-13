صادم.. طفلة تقتل شقيقتها ذات الـ4 أعوام!

شهدت تكساس حادثة مأساوية، حيث طفلة (3 أعوام) تقتل أختها البالغة (4 أعوام)، بعد أن أطلقت النار عليها في تكساس في الولايات المتحدة الأميركية.

وجاءت الطلقة بالخطأ من مسدس نصف آلي ما أدَّى إلى قتلها على الفور، حسب ما أفادت الشرطة الأميركية.

وأوضح المسؤول في شرطة هاريس الواقعة بضواحي هيوستن إد غونزاليس بأن الطفلة استطاعت الوصول إلى مسدس نصف آلي محشو بالرصاص وإطلاق النار منه وإصابة أختها التي توفيت على الفور.

وقال: "سمع أفراد الأسرة طلقة نارية فتوجّهوا بسرعة نحو غرفة الأطفال ليعثروا على طفلتهم ذات الأربعة أعوام جثة".

ونشر على تويتر "تم إعلان وفاة الطفلة على الفور في مكان الحادث".

وتشكل الحادثة مأساة جديدة تتكرّر في الولايات المتحدة الأميركية بسبب انتشار السلاح، حيث تعتبر تكساس وحدها من الولايات التي يسهل على الشخص فيها حيازة السلاح.

ويُشار إلى أن نحو 400 مليون قطعة سلاح متوفرة في التداول في الولايات المتحدة، ويفوق عددها عدد السكان، ويُقدّر أن من بين كل 3 أشخاص يحوز واحدٌ بالغ على الأقل سلاحًا واحدًا، ويقطن بالغ من بين اثنين منزلاً يوجد فيه سلاح.

ويُذكر أن عام 2022 الماضي، سجّل أكثر من 44 ألف قتيل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة، نصفهم انتحارًا والنصف الآخر من جرّاء التعرّض للقتل أو لحوادث أو لأسباب مرتبطة بالدفاع عن النفس، حسب موقع "غَن فايولنس أركايف" الإلكتروني.

المصدر / وكالات