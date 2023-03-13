"السباخي" أول صفقات الموسم القادم في الدوري الممتاز

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشفت مصادر مطلعة النقاب، عن توصل مجلس إدارة نادي شباب رفح لاتفاق نهائي مع الكابتن سعيد السباخي، للعودة لصفوف الفريق من جديد، بداية من الموسم القادم.

ورحب السباخي بالعودة لقلعة الزعيم من جديد، حيث أكدت المصادر لـ " "، أنه سيوقع خلال الأيام القليلة القادمة على عقد جديد، بعد الإعلان عن مصير بطولة الكأس ونهاية عقده مع نادي نماء بشكل رسمي، الذي يرتبط معه بعقد حتى نهاية الموسم الحالي.

وستكون صفقة السباخي "38" عامًا، من الصفقات الأغلى في الدوري الممتاز، كونه أحد أبرز اللاعبين وأمهرهم خلال العقدين الأخيرين، وبات مطلب جماهير الزعيم في الوقت الراهن.

ولعب السباخي في صفوق الزعيم لأكثر من 3 مواسم حقّق خلالها العديد من الألقاب والبطولات، ويتمتع بكاريزما خاصة وخبرة كبيرة داخل الملعب، وسيعمل على تعزيز قوة الشباب في الموسم القادم.

ويعمل شباب رفح على ترتيب أوراق فريقه للموسم القادم، حيث تأكد بقاء طارق أبو غنيمة في حال لم يغادر خارج غزة، وكذلك التجديد للاعب خط الوسط عبدالله قفة، وسيضع الجهاز الفني طلباته على طاولة مجلس الإدارة بخصوص الصفقات الجديدة.