بودربالة رئيسًا للبرلمان التونسي

انتخب مجلس النواب التونسي، الإثنين، إبراهيم بودربالة، رئيسًا جديدًا له.

بودربالة وصل إلى كرسي البرلمان التونسي في تشكيله الجديد، متغلبًا على منافسيه السبعة الذين ترشحوا أمامه لرئاسة البرلمان، خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت اليوم برئاسة أكبر الأعضاء سنًا.

وإلى جانب بودربالة، مرشح مبادرة لينتصر الشعب، ضمت قائمة المرشحين لرئاسة البرلمان كلًا من: القيادي بحركة الشعب، بدر الدين القمودي، والمستقلين هشام حسني، فوزي الدعّاس، يسري البواب، ماهر القطاري، عبد السلام الدحماني، شفيق زعفوري.

والجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب التونسي، التي عقدت اليوم الإثنين، ضمت أعضاء البرلمان الفائزين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 17 ديسمبر الماضي، بعدما حل الرئيس قيس سعيد برلمان الغنوشي.

المصدر / وكالات