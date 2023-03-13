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على خلفية مشاركتهم بجنازة الشهيد "خروشة"

الكتلة الإسلامية تستنكر استمرار اعتقال السلطة طالبين من جامعة النجاح

13 مارس 2023 . الساعة 19:44 بتوقيت القدس
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استنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية، مواصلة أجهزة أمن السلطة اعتقال الطالبَيْن يمان دويكات ومحمد بيشاوي، على خلفية مشاركتهم بجنازة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.

وطالبت في بيان مكتوب وصل "" نسخة عنه، بالإفراج الفوري عنهم، داعية إدارة جامعة النجاح الوطنية لممارسة دورها الطبيعي في الدفاع عن طلبة الجامعة وحقوقهم، والعمل الجاد من أجل الإفراج عنهم بكافة السبل.

وأوضحت الكتلة الإسلامية أنه "في ظل التضحيات الجسام التي يقدّمها أبناء شعبنا الفلسطيني ورجالات المقاومة، وفي ظل مواصلة الاحتلال ومستوطنيه عدوانهم الهمجي على شعبنا المرابط؛ تأبى أجهزة أمن السلطة إلا أن تضع نفسها في مربع التنسيق الأمني لتلاحق المقاومين والطلبة وكل صوت حر يخالف توجّهاتها اللاوطنية".

وقالت إن "أجهزة السلطة تواصل اعتقال الطالب في كلية الهندسة يمان دويكات لليوم الرابع على التوالي، والطالب في كلية العلوم محمد بيشاوي لليوم الثالث على التوالي، على خلفية مشاركتهم في تشييع جثمان الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة"، مشيرة إلى ورود شهادات من حقوقيين حول تعرّضهم للتعذيب والضرب داخل أقبية التحقيق.

وطالبت الكتلة الإسلامية المؤسسات الحقوقية والشخصيات الوطنية والإسلامية لممارسة دورها، والتدخل فوراً لوقف مهزلة الاعتقال السياسي والملاحقة والتعذيب ضد طلبة الجامعات.

وقالت: "إخواننا أخواتنا ندعوكم للوقوف ضد ملاحقة زملائكم وإعلاء صوتكم وممارسة دوركم الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعبير عن رأيكم في رفض سياسة الاعتقال السياسي والملاحقة المستمرة لطلبة الجامعة من قبل أجهزة السلطة".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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