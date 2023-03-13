هل سيشارك بيدري نجم برشلونة في الكلاسيكو؟

عاد بيدري غونزاليس، نجم وسط برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، إلى أجواء التدريبات، بعدما غاب عنها في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، ليستعيد صاحب العشرين عامًا آماله في المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وظهر بيدري في تدريبات برشلونة صبيحة اليوم، وهو يتدرب بشكل عادي رفقة زملائه في الفريق للمرة الأولى منذ إصابته منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي، في مباراة الذهاب أمام مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الأوروبي.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن مشاركة بيدري في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد المقبل، برسم الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، تبقى غير مؤكدة في الوقت الحالي، لكن تشافي هيرنانديز سيتابع حالة اللاعب بالتنسيق مع الجهاز الطبي، قبل اتخاذ قراره النهائي.

وغاب بيدري عن آخر 6 مباريات للبلوغرانا، واضطر المدرب تشافي لإشراك الغاني فرانك كيسي بدلًا منه في وسط الميدان، وكان آخرها أمام أتلتيك بيلباو مساء الأحد، والتي حقّق فيها رفاق روبرت ليفاندوفسكي فوزًا صعبًا بهدف نظيف عزّزوا به موقفهم في صدارة ترتيب "الليغا".

من جهة أخرى، بدأ مدرب برشلونة يستعيد أسلحته واحدًا تلو الآخر، بعد تعافي بيدري واقتراب عودته إلى الملاعب، فيما يبقى المصاب الأبرز في عيادة النادي، الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي يغيب عن الفريق منذ مطلع العام الجاري.

المصدر / وكالات