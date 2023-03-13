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بالصور "وطواط البحر" يغزو شواطئ غزة وهذا ثمنه!

13 مارس 2023 . الساعة 18:43 بتوقيت القدس
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وطواط البحر يغزو شواطئ غزة (تصوير/ ياسر قديح)

تمكّن صيادو الأسماك في قطاع ‫‏غزة، مساء الإثنين، من اصطياد كميات كبيرة من أسماك "وطواط البحر"، وعرضها على شاطئ البحر للبيع.

وأفادت مصادر محلية بأن الصيادين في قطاع غزة تمكنوا من صيد كميات وفيرة من أسماك الوطواط من داخل البحر وسحبها للشاطئ.

وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، إن "الصيادين تمكنوا من اصطياد كميات كبيرة من سمك وطواط البحر من على بعد 15 ميلًا بحريًّا وعرضها على شاطئ البحر لبيعها".

وأضاف أن "هذا النوع من الأسماك أسعاره منخفضة مقارنة بأسعار لحوم الأسماك الأخرى حيث يباع سعر الكيلو الواحد بـ 10 شواقل للمواطن (2.76 دولار)، وهناك إقبال عليه من السكان".

ولفت إلى أن موسم صيد سمك الوطواط يبدأ من مارس/آذار وينتهي بداية إبريل/ نيسان.

ووصف عياش، موسم صيد وطواط البحر بـ"الجيد"، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس بـ"الإيجاب على الصيّاد الفلسطيني في ظل ما يعانيه من تردٍّ في الأوضاع المعيشة".

ووفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن نحو مليون ونصف مليون فرد من سكان غزة، البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، يعيشون حالة الفقر بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع لأكثر من 16 سنة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #سمك #وطواط البحر

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