تصريحات صادمة من مدرب نانت بخصوص مصطفى محمد

وجَّه أنطوان كومبواريه، المدير الفني لنانت الفرنسي، صدمة لمهاجمه المصري مصطفى محمد بسبب تبرير عدم الدفع به أساسيًا، بعدما خرج المدرب في تصريحات بعد مباراة فريقه أمام نيس، ليؤكد وجود لاعبين آخرين أفضل منه لهم أولوية في اللعب بصفة أساسية، فيما لم يشارك رأس حربة الفراعنة منذ البداية في آخر خمس مباريات مع ناديه.

وأنهى مهاجم منتخب مصر فترة صيامه التهديفية بعد مشاركته كبديل مع نانت في مواجهة نيس، لينقذ فريقه من الهزيمة أمس الأحد بتسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل، بالمباراة التي انتهت 2-2 في الدوري الفرنسي، ورغم ذلك كان لكومبواريه رأي آخر.

مدرب نانت ومصطفى محمد

وقال كومبواريه عن سبب عدم الاعتماد على مصطفى بصفة مستمرة في تصريحات نقلها موقع "tribunenantaise" التابع لنانت: "ليس لدي مشكلة مع أي من لاعبي فريقي، هذه خيارات رياضية متماسكة، في رأيي يتقدم عليه لاعبان هما إغناتيوس غانغو وأندي ديلور".

ورغم الاعتماد على الكاميروني غانغو بصفة أساسية، فإنه لم يسجل سوى 4 أهداف، في الوقت الذي يتصدّر فيه مصطفى هدافي الفريق بالدوري الفرنسي برصيد 6 أهداف، بينما لم يسجّل الجزائري أندي ديلور أي هدف.

وأضاف المدرب: "هناك منافسة قوية بينهم على قيادة الهجوم، وأنا أفضل هذا الموقف عندما يدخل كبديل ويسجل، إنه يعمل لدينا".

كما انتقل المدرب للحديث عن مستقبل مصطفى، المعار من غلطة سراي التركي لنهاية الموسم، بعدما تردّدت أنباء حول رفض نانت تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد انتهاء الإعارة، حيث أوضح كومبواريه: "لا يجب أن يُترك، لن أتركه يرحل على أي حال، أنا أثق به".

وأتم مدرب نانت قائلًا: "أعتقد أنه في مرحلة ما سيتعين عليّ أن أجعله يلعب أكثر، لأن اللاعبين يجب أن يكونوا سعداء".

المصدر / وكالات