عقب إفلاس بنكين.. هذا أول طلب من بايدن للكونغرس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، إنه سيطلب من الكونغرس تعزيز القوانين الناظمة لعمل البنوك، في أعقاب إفلاس بنكين في ظرف ثلاثة أيام.

وذكر بايدن في مؤتمر صحفي اليوم، أن أية خسائر ناجمة عن إفلاس البنكين، "لن تثقل كاهل دافعي الضرائب"، مشيرًا أن "الأموال ستأتي من الرسوم المصرفية".

والجمعة، أعلنت الجهات الرقابية في ولاية كاليفورنيا، الجمعة، غلق مصرف وادي السيليكون "SVB" وحجم أصوله 210 مليارات دولار، بعد أن واجه أزمة سيولة.

والإثنين، أعلنت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك الأمريكية، استحواذها على بنك Signature، ونقلت وصايته إلى المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وهو البنك الثاني الذي يفلس في غضون 3 أيام.

وزاد بايدن: "على الأمريكيين أن يثقوا بأن البنوك آمنة بعد الإخفاقات الأخيرة والمخاوف من التأثيرات العالمية.. سنقوم بكل ما هو ضروري لحماية النظام المصرفي".

وبنبرة حادة، أكد بايدن أنه سيتم طرد مديري بنك سيليكون فالي، وذلك بعدما وعد في تغريدة الأحد "بتحميل المسؤولية" للفاعلين الماليين "الذين أحدثوا هذه الفوضى".

وخلال وقت سابق اليوم، أعلن بنك HSBC استحواذه على بنك وادي السيليكون "SVB" الذي أعلنت السلطات التنظيمية إغلاقه، الجمعة، وذلك بقيمة جنيه إسترليني واحد فقط.

المصدر / الأناضول