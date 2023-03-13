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قاسم يعلّق على تصاعد غضب الاحتلال على عودة العلاقات السعودية الإيرانية

13 مارس 2023 . الساعة 17:11 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن الغضب الذي عبّرت عنه الأوساط السياسية والأمنية عند الاحتلال الإسرائيلي بعد الاتفاق الإيراني السعودي بإعادة العلاقات بينهما، يؤكد أن المستفيد الوحيد من الخلافات بين مكونات الأمة هو العدو "الصهيوني"، الذي يعمل على تأجيج هذه الخلافات.

وأضاف قاسم في تصريح مكتوب: "يجب أن يبقى الكيان الصهيوني هو العدو الوحيد للأمة، فسياسته العدوانية والتوسعية تجعل منه خطراً دائماً على مصالح شعوب المنطقة".

وتابع: "تظل مواجهة هذا الكيان بشكل موحد من كل القوى الحية في الأمَّة واجباً لخدمة المصالح العليا لأمتنا وتحقيق أمنها القومي".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #السعودية #إيران #حازم قاسم #الاحتلال الإسرائيلي

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