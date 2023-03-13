ميقاتي: ربيع لبنان بات قريبًا

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الاثنين، إن "ربيع لبنان بات قريبا".

جاء ذلك في تصريحات للصحفين أدلى بها ميقاتي قبيل لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بلدة بكركي شمال العاصمة بيروت.

وقال ميقاتي، إن "ربيع لبنان بات قريبا إن شاء الله ببركة البطريرك بشارة الراعي"، في إشارة منه إلى قرب انفراج الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلد الذي يشهد أزمة غير مسبوقة بتاريخه منذ عام 2019.

وعقب اللقاء، أفاد رئيس الوزراء اللبناني، بأن الراعي أطلعه على اتصالاته بشأن الملف الرئاسي، مجدّداً التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس جديد "بأسرع وقتٍ ممكن من أجل انتظام العمل العام في البلد وعمل المؤسسات الدستورية، وللبدء بالدخول في حل للأزمة".

وأشار إلى أنه كان هناك تأكيد خلال اللقاء، على أهمية تسيير المرفق العام وشؤون الدولة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والدستور.

وتأتي تصريحات ميقاتي بعد أيام من توصل السعودية وإيران في 10 مارس/ آذار الجاري، إلى اتفاق مشترك يقضي باستئناف العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل السفراء في غضون شهرين، وهو ما قد يؤثر إيجابيا على الأزمة.

وفي وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، إن اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية سيكون لها تأثيرات "إقليمية إيجابية أخرى".

ومنذ صيف 2019، يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا وسط أزمات سياسية، واتهامات لطهران تنفيها بالتدخل في الشأن اللبناني.

وفشل البرلمان اللبناني 11 مرة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، في انتخاب رئيس للبلاد خلفًا لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء اللبناني، إلى أنّ الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ"الهيستريا السياسية".

وشدّد ميقاتي، على أنّ التعددية هي "مصدر غنى للبنان".

وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شن هجوما الجمعة الماضي، على ميقاتي من خلال اتهامه بضرب حقوق ومصالح المسيحيين، وبرفض توقيع 565 مرسوم استعادة جنسية معظمها لمسيحيين.

ويستعد ميقاتي للمغادرة إلى الفاتيكان، حيث سيستعرض مع البابا فرنسيس الأوضاع اللبنانية وأحوال المسيحيين في البلاد والمنطقة.

وأضاف ميقاتي: "بعد عودتي من الفاتيكان سأزور البطريرك الراعي وأطلعه على مجريات المباحثات التي سأجريها هناك".

المصدر / فلسطين أون لاين