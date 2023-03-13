فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التشريعي يناقش مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023م

تركيا تعلن حصيلة شبه نهائية عن عدد ضحايا الزلزال

حذر وقلق بين فلسطينيي الداخل من تشكيل "مليشيات بن غفير"

مصرع 22 مهاجرًا بغرق سفينة قبالة سواحل مدغشقر

راصد جوي يُوضّح خارطة المنخفض الجوي القادم

خدمات رفح يواصل التألق وتحطيم الأرقام

الإفراج عن اللواء "الشوبكي" بعد قضائه 17 عامًا في الأسر.. و"حماس" تهنئ

دعوات للحشد والرباط في الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين

عرين الأسود: مجموعاتنا تصدّت بالرصاص الحي لجنود الاحتلال بنابلس

"العمل الحكومي": دعم صمود جرحانا واجب وطني وأخلاقي لن نتخلّف أو نحيد عنه

التشريعي يناقش مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023م

13 مارس 2023 . الساعة 14:19 بتوقيت القدس
...
التشريعي يناقش مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023م

ناقشت لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية بالمجلس التشريعي، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023م، المقدمة من رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي.

واجتمعت اللجنة لمناقشة الموازنة برئاسة النائب يحيى العبادسة، وبحضور النواب، النائب هدى نعيم، والنائب د. سالم سلامة، والنائب د. يوسف الشرافي، والنائب المستشار محمد فرج الغول، والنائب د. مروان أبو راس، والنائب د. إسماعيل الأشقر، والنائب د. جميلة الشنطي، والنائب د. محمد شهاب، والنائب يونس أبو دقة، والنائب يحيى شامية.

وجرى خلال المناقشة تقديم عرض مصور عن أهم ما ورد في مشروع القانون من مواد وبرامج، ومن ثم قام النواب بمناقشة معمقة لبرامج الموازنة، ووضع الملاحظات عليها في ضوء حاجات ومشكلات القطاع، وناقش المجتمعون تقرير لجنة الموازنة المبدئي حول مشروع القانون المقدم.

وأوصى النواب بضرورة عقد جلسة تجمع اللجنة بوزارة المالية قريباً لمناقشتها فيما ورد من بيانات وأرقام وسياسات وأهداف، في مشروع القانون.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#قطاع غزة #المجلس التشريعي #العمل الحكومي #موازنة 2023

متعلقات

الأكثر قراءة