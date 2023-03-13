عرين الأسود: مجموعاتنا تصدّت بالرصاص الحي لجنود الاحتلال بنابلس

أصدرت مجموعات عرين الأسود بيانًا عسكريًّا، اليوم الإثنين، حول اشتباك لمجموعاتها مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس.

وقالت عرين الأسود في بيانها، إنّ مجموعاتها قامَت الليلة بالتصدّي والاشتباك مع قوات الاحتلال الصهيوني بصلياتٍ من الرصاص المُبارك عقبَ اقتحامهم المنطقة الغربية لمدينة نابلس.

اقرأ أيضًا: عرين الأسود: شهداؤنا اشتبكوا مع قوات الاحتلال من مسافة صفر قبل ارتقائهم

وتصاعدت حالة الاشتباكات التي تُنفّذها مجموعات عرين الأسود خلال الأيام الأخيرة، إثر العدوان الإسرائيلي المتصاعد، وقد خاض مقاتلوها اشتباكًا، قبل أيام، فيما استُشهد ثلاثة مقاومين.

المصدر / فلسطين أون لاين