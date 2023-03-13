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عرين الأسود: مجموعاتنا تصدّت بالرصاص الحي لجنود الاحتلال بنابلس

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عرين الأسود: مجموعاتنا تصدّت بالرصاص الحي لجنود الاحتلال بنابلس

13 مارس 2023 . الساعة 13:31 بتوقيت القدس
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مقاومو عرين الأسود في نابلس

أصدرت مجموعات عرين الأسود بيانًا عسكريًّا، اليوم الإثنين، حول اشتباك لمجموعاتها مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس.

وقالت عرين الأسود في بيانها، إنّ مجموعاتها قامَت الليلة بالتصدّي والاشتباك مع قوات الاحتلال الصهيوني بصلياتٍ من الرصاص المُبارك عقبَ اقتحامهم المنطقة الغربية لمدينة نابلس.

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وتصاعدت حالة الاشتباكات التي تُنفّذها مجموعات عرين الأسود خلال الأيام الأخيرة، إثر العدوان الإسرائيلي المتصاعد، وقد خاض مقاتلوها اشتباكًا، قبل أيام، فيما استُشهد ثلاثة مقاومين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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