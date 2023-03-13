255 مستثمرا يهوديا أمريكيا يهددون بوقف استثماراتهم في (إسرائيل)

هدد 255 مستثمراً يهودياً أمريكياً، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف استثماراتهم في حال مضت حكومة المتطرفين في قوانين تحد من سلطة القضاء.

وجاء ذلك في رسالة سُربت إلى وسائل إعلام عبرية، جاء فيها: "لدينا مكاتب في (إسرائيل) توظف عددا كبيرا من المواطنين، ونستثمر بشكل كبير في الدولة، وشركاتنا تعتمد استراتيجيا عليها (..) نود أن نعرب عن استيائنا العميق من التغييرات المقترحة على النظام القضائي والقانوني في البلاد، نحن ندرك أنه لا يوجد نظام مثالي".

وحذرت الرسالة من أنه "سيشعر العديد من القادة في مجتمع الأعمال، بأنهم مجبرون على إعادة تقييم اعتمادهم على (إسرائيل) كوجهة استراتيجية للاستثمار، وتوفير المواهب، وبناء المراكز الهندسية، والحفاظ على الملكية الفكرية، كما سيصبح من الصعب بشكل متزايد الدفاع عنها دوليا".

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وحثت نتنياهو "على التباطؤ، وأخذ الوقت الكافي للنظر بعناية في الخيارات، واعتماد الإصلاحات الضرورية فقط بناءً على إجماع واسع، مع الحفاظ على الضوابط والتوازنات ذات المغزى".

بدوره، أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العبري، بأن 255 مستثمرا يهوديا أمريكيا وقعوا الرسالة، وأرسلوها يوم أمس الأحد.

وشهدت الأيام الأخيرة الكثير من الاحتجاجات من قطاعات مختلفة في الداخل المحتل والمجتمع اليهودي الأمريكي، ضد قوانين تدفع بها الحكومة للحد من سلطة القضاء.

ويحتج عشرات آلاف (الإسرائيليين) أسبوعيا في ضد القوانين، التي ينظر بها الكنيست، دون أن تلوح بالأفق إمكانية لعدول الحكومة عنها.

المصدر / وكالات