فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

255 مستثمرا يهوديا أمريكيا يهددون بوقف استثماراتهم في (إسرائيل)

قاضية فرنسية في بيروت لاستجواب حاكم مصرف لبنان بقضايا فساد

مفتاح يعلق داخل مريء طفل سعودي.. وفريق طبي يعلن ما فعل

الإعلان عن كشف المسافرين عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

لتعزيز صمود الجرحى.. "حماس" تطلق حملة "الوفاء لأصحاب الأوسمة"

استعدادات في غزة والضفة لاستقبال "شيخ الأسرى" اللواء الشوبكي

واشنطن.. مئات المتظاهرين يهتفون ضد الوزير المتطرف "سموتريتش"

الاحتلال يُمدّد الاعتقال الإداري للصحفي عامر أبو عرفة

الاحتلال يهدم خيمة إيواء لعائلة أبو عيش

مفتاح يعلق داخل مريء طفل سعودي.. وفريق طبي يعلن ما فعل

13 مارس 2023 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
...
image.jpg

نجح فريق طبي في محافظة الطائف بالسعودية في إنقاذ طفل كاد أن يفارق الحياة بعد أن أُحضر إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة وتم إجراء عملية له بالمنظار تكللت بالنجاح.

وعبر حسابه في "تويتر"، أوضح مجمع الملك فيصل الطبي أنه استقبل حالة طفل في وضع صحي حرج يُعاني من ضيق في التنفس مما استدعى تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية التي كشفت وجود جسم غريب على شكل مفتاح في المريء.

وقال الفريق المعالج للحالة إنه تم على الفور عمل منظار عاجل واستخراج مفتاح حديدي من المريء كاد أن يودي بحياته ثم متابعته في قسم التنويم من قِبل الفرق التمريضية حتى استقرت الحالة وخرج بالسلامة ولله الحمد.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#أطفال #السعودية #حوادث #حالة حرجة #انقاذ طفل

متعلقات

الأكثر قراءة