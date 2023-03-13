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الإعلان عن كشف المسافرين عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

13 مارس 2023 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الإثنين عن كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء.

وقالت في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني: إنّ "السفر سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/10)، وكذلك السفر للحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/10)".

ودعت المسافرين إلى الالتزام بموعد سفرهم، حيث لا يُسمح بتأخر أيّ مسافر عن الموعد المُعلن من قبل الهيئة.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#معبر رفح #كشف المسافرين #تنسيقات مصرية

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