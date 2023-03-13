لتعزيز صمود الجرحى.. "حماس" تطلق حملة "الوفاء لأصحاب الأوسمة"

يطلق ملف الجرحى- مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس حملة الوفاء لأصحاب الأوسمة والتي تأتي في إطار تعزيز صمود الجرحى الذين جادوا بدمائهم وأجسادهم في كافة محطات المواجهة التي خاضها الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويشارك في هذه الحملة قيادات وكوادر حركة "حماس" في كافة المناطق، بالإضافة للوجهاء والنخب المجتمعية، كما سيتم زيارة خمسة آلاف جريح فلسطيني من كافة محافظات القطاع، وذلك ضمن فعاليات يوم الجريح الفلسطيني.

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وأكد القائمون على أنّ الحملة الوفاء للجرحى والعمل لأجل التخفيف عنهم هو دورهم الذي لن يتخلوا عنه، ومسؤوليتهم التي سيواصلون تأديتها بكلّ أمانة، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في السعي بكلّ الطرق لمزيد من العمل الدؤوب والمتواصل لتحقيق أعلى درجة ممكنة من راحتهم وسلامتهم.

ويوافق الثالث عشر من مارس وهو حدث سنوي يحييه الفلسطينيون باستعراض تضحيات الجرحى الفلسطينيين في طريق الدفاع عن التراب الوطني وتحريره من الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين