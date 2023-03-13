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بعد ثمانية أشهر من اعتقاله

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للصحفي عامر أبو عرفة

13 مارس 2023 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
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الصحفي عامر أبو عرفة

قررت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تجديد الاعتقال الإداري للصحفي عامر أبو عرفة، والذي كان من المتوقع الإفراج عنه يوم الخميس القادم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الصحفي أبو عرفة قبل ثمانية أشهر في الـ19 تموز/ يوليو الماضي، بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل وتدمير محتوياته، ليتم تحويله للاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة له.

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وكان الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أبو عرفة لست سنوات متفرقة، بدأت في عام 2003، حيث أمضى أربع سنوات، ثم أعيد اعتقاله في 2011 ليبقى في الاعتقال الإداري عاميين أخريين.

ويتعرض الصحفيون لمنع السفر، وإعادة اعتقال الأسرى المحررين منهم، بالإضافة للحد من حرية الحركة، والتنقل، والعمل، والتواصل الاجتماعي والعيش بحرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #صحافة #اعتقال اداري #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #عامر أبو عرفة

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