الاحتلال يهدم خيمة إيواء لعائلة أبو عيش

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، خيمة إيرواء لعائلة أبو عيش في مدخل مدينة عكا المحتلة، والتي نصبتها العائلة لإيواء أطفالها بعد هدم منازلها الأربعة، وذلك خلال شباط/ فبراير الماضي.

وأفادت مصادر محلية بإن قوات الاحتلال اقتحمت مكان إقامة الخيمة وفرضت طوقاً على المكان، ومنعت الأهالي من الاقتراب، واعتقلت نظمي وإبراهيم ومهند أبو عيش.

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والمنازل الأربعة تعود لعائلة نظمي أبو عيش، وعائلة نبيل أبو عيش، وعائلة أحمد أبو عيش، وعائلة إيفا أبو عيش، وتقع إلى جانب تل نابليون، شرقي عكا.

وكان الاحتلال أصدر قرارا فوريا بتنفيذ هدم المنازل الأربعة في المنطقة الشرقية من مدينة عكا، التي كانت مبنية على مساحة إجمالية قدرها ثلاثة دونمات تسكنها أربع عائلات، منذ سبعون عاماً بذريعة البناء دون ترخيص.





المصدر / فلسطين أون لاين