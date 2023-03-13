جهالين: متمسكون بأرضنا في "الخان الأحمر" ولن نسمح بتهجيرنا

القدس المحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:

عدَّ رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد جهالين، تهديدات رئيس حكومة المستوطنين الفاشية بنيامين نتنياهو بهدم وإخلاء الخان الأحمر إلى ما بعد شهر رمضان بأنه "استهلاك إعلامي"، مؤكدًا تمسك الأهالي بحقوقهم وأرضهم.

وأوضح جهالين لصحيفة "فلسطين"، أمس، أنّ مضايقات سلطات الاحتلال بحقّ أهالي الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، لم تتوقف يومًا كالاعتقالات والملاحقات والغرامات المالية عدا عن منع رعاة الأغنام من عملهم.

وشدّد على أنّ المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قرار سلطات الاحتلال بإخلاء وهدم الخان الأحمر، لكون تلك القرارات غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي.

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وكان نتنياهو، قرر إرجاء شرعنة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية في جبل صبيح شمالي الضفة الغربية المحتلة، وتأجيل النظر في إخلاء الخان الأحمر حتى ما بعد شهر رمضان.

وبحسب هيئة البث العبري (كان 11)، فإنّ قرار نتنياهو جاء تفاديًا للتصعيد في شهر رمضان.

ويقع التجمع السكني الفلسطيني ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروع "E1" الذي يتضمن إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس وعزل المدينة عن محيطها.

المصدر / فلسطين أون لاين