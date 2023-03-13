سلطات الاحتلال تنفي تراجع علاقاتها مع الإمارات

نفت سلطات دولة الاحتلال تراجع علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، على إثر المواقف اليمينية لحكومة نتنياهو بشأن الفلسطينيين.

جاء هذا النفي بعد تقرير لقناة عبرية تحدث عن تراجع علاقات (إسرائيل) والإمارات.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية "12"، مساء الأحد، إن الإمارات "قررت تجميد شراء معدات عسكرية من (إسرائيل) بسبب سياسات بنيامين نتنياهو الأخيرة".

وأضافت أن اقتحام وزير الأمن القومي الفاشي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى في مدينة القدس، وتصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن محو قرية حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية "أثر على القرار".

وأشارت إلى أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال لمصادر إسرائيلية "طالما أننا لا نستطيع التأكد من أن نتنياهو لديه حكومة يسيطر عليها، فلا يمكننا التعاون"، غير أن حكومة نتنياهو سارعت إلى نفي التقرير.

وقال مكتب نتنياهو، مساء الأحد: "التقرير لا أساس له، تجري (إسرائيل) والإمارات اتصالات دبلوماسية مثمرة في جميع المجالات، بما في ذلك اليوم".

أما وزارة خارجية الاحتلال فقالت في تغريدة على تويتر: "على عكس ما نشر هذا المساء، فإن العلاقات بين الإمارات و(إسرائيل) قوية ومستقرة".

المصدر / وكالات