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"جبارين": دماء الجرحى والشهداء ستزهر في أرض التحرير

13 مارس 2023 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية

أكد عضو المكتب السياسي رئيس مكتب الشهداء والجرحى في حركة "حماس" زاهر جبارين، أن حركته ستبقى وفية للجرحى وستمضي معهم في درب المقاومة الشاملة، حتى انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كاملة، ودحر الاحتلال عن أرضه.

وقال جبارين في بيان صحفي بمناسبة ذكرى يوم الجريح الفلسطيني، في 13 مارس الموافق اليوم الإثنين: "إنَّ دماء الجرحى والشهداء لن تضيع سدى، بل ستزهر في أرض التحرير، ولن يفلح المحتل المجرم في الإفلات من المحاكمة على الجرائم التي اقترفها ويقترفها في كلّ يوم بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني على امتداد ساحات الوطن".

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وشدد جبارين على أن خيار المقاومة سيبقى الخيار الاستراتيجي في التعامل مع الاحتلال، موضحاً في ذات الوقت أن قضية الجرحى قضية وطنية بامتياز لا يمكن نسيانها أو تجاوزها.

وتابع: "من حقّ جرحانا جميعاً الحصول على حقوقهم الكاملة دون نقص أو تمييز؛ فكلّهم أبناء الوطن، وكلّهم قدَّموا وضحّوا من أجل فلسطين"، مرسلاً تحياته للجرحى والأسرى وذويهم وعوائل الشهداء، ومشيداً بصبرهم وثباتهم ومقاومتهم للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جبارين #يوم الجريح #تحرير فلسطين

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