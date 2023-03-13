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مطلوب محاسب للعمل بشركة بمدينة غزة

13 مارس 2023 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن إحدى الشركات بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب للعمل بالشركة بدوام كامل.

شروط التسجيل

1- حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا.

2- خبرة عملية في المحاسبة لا تقل عن 3 سنوات على الأقل.

3- معرفة ممتازة في برنامج الأصيل.

4- إدارة المخازن والتعامل مع حسابات العملاء والموردين .

5- إجادة إعداد الموازنات والميزانيات.

6- إعداد التقارير والتحليلات المالية اللازمة.

7- اللباقة في الحديث والتواصل.

8- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عامًا.

9- القدرة على تحمل ضغط العمل.

10- المعرفة باستخدام برنامج الأوفيس.

11- أن يكون من سكان مدينة غزة.

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليه الشروط أعلاه ويرغب بالتقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected] بعنوان وظيفة محاسب .

 

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