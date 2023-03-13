مطلوب محاسب للعمل بشركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن إحدى الشركات بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب للعمل بالشركة بدوام كامل.
شروط التسجيل
1- حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا.
2- خبرة عملية في المحاسبة لا تقل عن 3 سنوات على الأقل.
3- معرفة ممتازة في برنامج الأصيل.
4- إدارة المخازن والتعامل مع حسابات العملاء والموردين .
5- إجادة إعداد الموازنات والميزانيات.
6- إعداد التقارير والتحليلات المالية اللازمة.
7- اللباقة في الحديث والتواصل.
8- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عامًا.
9- القدرة على تحمل ضغط العمل.
10- المعرفة باستخدام برنامج الأوفيس.
11- أن يكون من سكان مدينة غزة.
طريقة التسجيل
- على من تنطبق عليه الشروط أعلاه ويرغب بالتقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected] بعنوان وظيفة محاسب .