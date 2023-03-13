وظيفة شاغرة في جمعية العودة الصحية والمجتمعية

إعلان توظيف صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية تعلن فيه عن وظيفة أخصائي اجتماعي وفقا لما يلي :
- المهام العامة : تقديم الدعم الاجتماعي لحالات الأطفال والنساء والفتيات ضحايا والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
الواجبات والمسؤوليات
- استقبال ودعم جميع الحالات المحولة لها من قبل أعضاء الفريق، ووضع خطة التدخل للحالة بمشاركة مع مديرة الحالة والمحامية والاخصائية النفسية.
- تنفيذ جلسات الدعم النفسي الاجتماعي الجماعي والفردي والاستشارات الاجتماعية للفئات المستهدفة.
- الاشراف على تنفيذ الأيام المفتوحة والرحلات للفئات المستهدفة.
- المشاركة في تنفيذ جلسات توعية للفئات المستهدفة.
- التنسيق مع المؤسسات الأخرى العاملة في المجال بما يضمن التكامل وتبادل الخبرات.
- المشاركة في الاجتماعات ووضع خطط العمل.
- القيام بالزيارات المنزلية للفئات المستهدفة إذا تطلب ذلك.
- استخدام وتعبئة النماذج الخاصة بدليل الاجراءات الموحدة SOPs للتعامل مع الاطفال والنساء الخاص بجمعية العودة الصحية والمجتمعية.
- الاشراف على الالتزام بسياسات جمعية العودة الصحية والمجتمعية المتعلقة بحماية الطفل وحماية النساء.
- المشاركة في تقييم نتائج برنامج الحماية من حيث قياس الأثر والتغيير على الفئات المستهدفة والمجتمع بشكل عام
- توثيق الدروس المستفادة وقصص النجاح.
- كتابة التقارير تقدم العمل الشهرية والنصف سنوية والسنوية إلى جانب تقارير الأنشطة.
- القيام بالتدريب في مواضيع ذات علاقة عند الطلب.
- تمثيل جمعية العودة الصحية والمجتمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.
- المشاركة في التدريبات الخاصة بتطوير قدرات الأفراد العاملين في البرنامج وجمعية العودة الصحية والمجتمعية.
- القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل مدير المركز المجتمعي
المؤهلات والخبرات والشروط المطلوبة
- الدرجة الجامعية الأولى في علم الاجتماع/الخدمة الاجتماعية
- ساعات العمل المطلوبة: 45 ساعة عمل أسبوعياً
- خبرة ثلاثة سنوات على الأقل في مجال الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الأهلية.
- أن يكون المتقدم حاصل على تدريب في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي.
- أن تكون لديه خبرة في التدخلات الاجتماعية مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.
- أن تكون لديه خبرة في التدخلات الاجتماعية مع حالات حماية الطفولة.
- أن يكون لديه القدرة على تقديم التوعية الأسرية والزيارات المنزلية.
التقدم للوظيفة للذكور فقط.
مهارات مطلوبة
- إجادة استخدام البرامج المحوسبة
- إجادة في اللغة الإنجليزية محادثةً وكتابة وقراءة.
- مهارات الاتصال الفعال والكتابة والتحليل والتفكير الابداعي
- فن المحادثة والتقديم
- مهارات كتابة التقارير
- العمل ضمن فريق
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/LW9qdU3kRaxeKvLU7
- ينتهى التسجيل بتاريخ 16/3/2023