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وظيفة شاغرة في جمعية العودة الصحية والمجتمعية

13 مارس 2023 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية تعلن فيه عن وظيفة أخصائي اجتماعي وفقا لما يلي :

- المهام العامة : تقديم الدعم الاجتماعي لحالات الأطفال والنساء والفتيات ضحايا والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

الواجبات والمسؤوليات

- استقبال ودعم جميع الحالات المحولة لها من قبل أعضاء الفريق، ووضع خطة التدخل للحالة بمشاركة مع مديرة الحالة والمحامية والاخصائية النفسية.

- تنفيذ جلسات الدعم النفسي الاجتماعي الجماعي والفردي والاستشارات الاجتماعية للفئات المستهدفة.

- الاشراف على تنفيذ الأيام المفتوحة والرحلات للفئات المستهدفة.

- المشاركة في تنفيذ جلسات توعية للفئات المستهدفة.

- التنسيق مع المؤسسات الأخرى العاملة في المجال بما يضمن التكامل وتبادل الخبرات.

- المشاركة في الاجتماعات ووضع خطط العمل.

- القيام بالزيارات المنزلية للفئات المستهدفة إذا تطلب ذلك.

- استخدام وتعبئة النماذج الخاصة بدليل الاجراءات الموحدة SOPs للتعامل مع الاطفال والنساء الخاص بجمعية العودة الصحية والمجتمعية.

- الاشراف على الالتزام بسياسات جمعية العودة الصحية والمجتمعية المتعلقة بحماية الطفل وحماية النساء.

- المشاركة في تقييم نتائج برنامج الحماية من حيث قياس الأثر والتغيير على الفئات المستهدفة والمجتمع بشكل عام

- توثيق الدروس المستفادة وقصص النجاح.

- كتابة التقارير تقدم العمل الشهرية والنصف سنوية والسنوية إلى جانب تقارير الأنشطة.

- القيام بالتدريب في مواضيع ذات علاقة عند الطلب.

- تمثيل جمعية العودة الصحية والمجتمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.

- المشاركة في التدريبات الخاصة بتطوير قدرات الأفراد العاملين في البرنامج وجمعية العودة الصحية والمجتمعية.

- القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل مدير المركز المجتمعي

المؤهلات والخبرات والشروط المطلوبة

- الدرجة الجامعية الأولى في علم الاجتماع/الخدمة الاجتماعية

- ساعات العمل المطلوبة: 45 ساعة عمل أسبوعياً

- خبرة ثلاثة سنوات على الأقل في مجال الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الأهلية.

- أن يكون المتقدم حاصل على تدريب في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي.

- أن تكون لديه خبرة في التدخلات الاجتماعية مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.

- أن تكون لديه خبرة في التدخلات الاجتماعية مع حالات حماية الطفولة.

- أن يكون لديه القدرة على تقديم التوعية الأسرية والزيارات المنزلية.

التقدم للوظيفة للذكور فقط.

مهارات مطلوبة

- إجادة استخدام البرامج المحوسبة

- إجادة في اللغة الإنجليزية محادثةً وكتابة وقراءة.

- مهارات الاتصال الفعال والكتابة والتحليل والتفكير الابداعي

- فن المحادثة والتقديم

- مهارات كتابة التقارير

- العمل ضمن فريق  

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/LW9qdU3kRaxeKvLU7 

- ينتهى التسجيل بتاريخ 16/3/2023

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