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هزات أرضية تضرب جنوبي تركيا وسط مخاوف من تكرار فاجعة الزلزال

13 مارس 2023 . الساعة 09:31 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

تعرضت مناطق في ولاية هطاي وملاطية جنوبي تركيا لهزات أرضية، صباح الإثنين، ما أثار مخاوف السكان والسلطات التركية من تكرار فاجعة الزلزال الأخير الذي أودى بحياة آلاف الأتراك والسوريين الذين انهالت عليهم المباني بفعل الزلزال.

 وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تعرضت منطقة "حصة" بولاية هطاي لهزة أرضية بقوة 4.7 درجات، على عمق 11.52 كيلو مترا تحت سطح الأرض.

كما أشار إلى تعرض منطقة بوتورغة بولاية ملاطية، لهزتين أرضيتين بقوة 4.5 درجات في الساعة 4.34 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 8 كيلو مترات.

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أما الهزة الثانية - وفق إدارة الكوارث- فكانت بقوة 4.5 درجات في الساعة 5.13 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 10 كيلو مترات.

يذكر أنه يوم 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت الكارثة التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.

المصدر / الأناضول
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