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مطلوب معلمات للعمل في مدرسة المتميزون الحديثة

13 مارس 2023 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مدرسة المتميزون الحديثة تعلن فيه عن حاجتها لمعلمات في جميع التخصصات للعمل بالمدرسة.

التخصصات المطلوبة كالتالي:

1- لغة عربية .

2- لغة انجليزية .

3- رياضيات .

4- علوم عامة .

5- دراسات اجتماعية .

6- تربية اسلامية .

7- تكنولوجيا .

8- تعليم أساسي .

شروط التسجيل

1- حاصلة على شهادة بالتخصصات المذكورة بمعدل 85 % فما فوق .

2-  تُجيد التعامل مع برامج الحاسوب والتطبيقات الحديثة.

3. تُجيد توظيف استراتيجيات التعلم الحديثة، وأساليب التعلم النشط.

4. تُجيد الاتصال والتواصل مع الإدارة والجمهور (أولياء الأمور – زائري المدرسة)

5. لديها خبرة في مجال تدريس المرحلة الأساسية .

6. تتحمل ضغوط العمل والأعمال الإضافية.

7. حسنة المظهر والملبس

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال إرسال السيرة الذاتية والشهادات المتعلقة بالمتقدمة على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- عنوان المدرسة : مدينة غزة - شارع الشهداء - مقابل الطابون - الرمال الجنوبي

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