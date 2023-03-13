مطلوب معلمات للعمل في مدرسة المتميزون الحديثة

إعلان توظيف صادر عن مدرسة المتميزون الحديثة تعلن فيه عن حاجتها لمعلمات في جميع التخصصات للعمل بالمدرسة.
التخصصات المطلوبة كالتالي:
1- لغة عربية .
2- لغة انجليزية .
3- رياضيات .
4- علوم عامة .
5- دراسات اجتماعية .
6- تربية اسلامية .
7- تكنولوجيا .
8- تعليم أساسي .
شروط التسجيل
1- حاصلة على شهادة بالتخصصات المذكورة بمعدل 85 % فما فوق .
2- تُجيد التعامل مع برامج الحاسوب والتطبيقات الحديثة.
3. تُجيد توظيف استراتيجيات التعلم الحديثة، وأساليب التعلم النشط.
4. تُجيد الاتصال والتواصل مع الإدارة والجمهور (أولياء الأمور – زائري المدرسة)
5. لديها خبرة في مجال تدريس المرحلة الأساسية .
6. تتحمل ضغوط العمل والأعمال الإضافية.
7. حسنة المظهر والملبس
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال إرسال السيرة الذاتية والشهادات المتعلقة بالمتقدمة على البريد الالكتروني التالي:
- عنوان المدرسة : مدينة غزة - شارع الشهداء - مقابل الطابون - الرمال الجنوبي