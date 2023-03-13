العالم الهولندي يواصل بث الرعب: نشاط زلزالي كبير سيحدث بعد أيام

غرد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، المتخصص في جيولوجيا الأرض، تغريدة جديدة على حسابه في تويتر بشأن وقوع زلازل جديدة.

وفي تغريدته الجديدة تحدث الرجل المثير للجدل عن نشاط زلزالي كبير متوقع بين 16 و19 مارس الجاري.

العالم الهولندي زعم أن هناك تموضعاً للكواكب مثيراً للاهتمام سيظهر اليوم الإثنين ليتحول إلى حرج ما بين 15 إلى 17 مارس، مما قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير بين 16-19 من الشهر الحالي.

وكان فرانك هاجم في تغريدات سابقة له اليوم العلماء الذين يقللون من أهمية نظريته حول تأثير الكواكب واصطفافها على النشاط الزلزالي.

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وعلى الرغم من كافة الانتقادات التي تعرض لها منذ الشهر الماضي من قبل العديد من العلماء وخبراء الزلازل، يبدو أن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، مصر على بث الرعب بين الناس، حيث أعاد التمسك بنظرياته، معتبراً أن الادعاء بأنه تم دحض مسألة تأثير الكواكب على حركة الزلازل خاطئ ويستند إلى أسس غير علمية.

العالم الهولندي شغل مواقع التواصل الشهر الماضي، بعد أن توقع قبل 3 أيام حصول زلزال تركيا الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير حاصداً أكثر من 50 ألف قتيل، ثم تتالت توقعاته لاحقاً، وقد أصاب بعضها.

غير أن معظم العلماء حول العالم وخبراء الزلازل يجمعون على أنه لا علاقة بين حركة الكواكب والنشاط الزلزالي وتحرك الصفائح النشطة، كما يؤكدون أنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ وقوع الزلزال.

المصدر / وكالات