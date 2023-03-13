إنقاذ 17 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة ليبيا

أعلنت السلطات الإيطالية إنقاذ 17 مهاجرًا غير نظامي، ومواصلة البحث عن 30 آخرين، بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل ليبيا في البحر المتوسط.

وذكرت قيادة خفر السواحل الإيطالية في بيان مساء الأحد، أنها نفذت عملية إنقاذ قارب غرق على بعد نحو 100 ميل بحري قبالة سواحل ليبيا بعد تلقيها نداء استغاثة من منظمة "هاتف الإنذار" وطلب من السلطات الليبية بهذا الصدد.

وأكد البيان إنقاذ 17 شخصًا من أصل 47 كانوا على متن القارب فيما لا يزال 30 في عداد المفقودين.

وأشار إلى استمرار عمليات البحث عن ناجين عبر سفينتين تجاريتين في المنطقة وطائرة تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس".

المصدر / الأناضول