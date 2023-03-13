إعلام عبري: السعودية ترفض منح تأشيرات دخول لوفد إسرائيلي

رفضت الممكلة العربية السعودية، إصدار تأشيرات دخول لوفد إسرائيلي، للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وفق إعلام عبري وأمريكي.

وذكرت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أن السعودية رفضت منح تأشيرات لوفد إسرائيلي تمت دعوته إلى مؤتمر منظمة السياحة العالمية.

في السياق ذاته، أوضحت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أن "السلطات السعودية رفضت إصدار تأشيرات للوفد الإسرائيلي، دون أن تفصح عن الأسباب، وذلك رغم تقدم الأمم المتحدة بطلب للرياض، بمعاملة متساوية لكافة أعضاء المنظمة".

وانطلق بمدينة العلا شمال غربي السعودية، أمس الأحد، مؤتمر منظمة السياحة العالمية، ويستمر يومين، حول 32 قرية سياحية في 18 دولة، توجد ضمن تصنيف المنظمة لأفضل القرى بالعالم.

ولم يصدر عن السلطات السعودية أي تعليق فوري حول هذه الأنباء.

المصدر / فلسطين أون لاين