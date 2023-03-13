إغلاق بنك ثان في الولايات المتحدة.. واجتماع عاجل للفيدرالي

أعلنت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك الأمريكية، فجر الإثنين، استحواذها على بنك Signature، ونقلت وصايته إلى بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.

يأتي ذلك، في ثاني حالة إفلاس يتعرض لها بنك أميركي في غضون ثلاثة أيام، بعد إعلان الجهات الرقابية في ولاية كاليفورنيا، الجمعة، غلق مصرف وادي السيليكون "SVB" بعد أن واجه أزمة سيولة.

وجاء في بيان صادر عن إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، أن ودائع المصرف بلغت حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي 88.6 مليار دولار، وأصوله تتجاوز 110 مليارات دولار.

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وخلال وقت لاحق اليوم، يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعا طارئا، لدراسة الأدوات التي سيتخذها لمنع إغلاقات أكثر في صفوف بنوك تواجه أزمات سيولة.

كان بنك "SVB" أغلق الجمعة بطلب من الجهات الرقابية في كاليفورنيا، بعد تعرضه لأزمة سيولة وعجز عن سداد فوائد الودائع، دفعته إلى بيع محفظة استثمارية وطرح أسهم في محاولة لتوفير الأموال.

وتعيش الأسواق العالمية منذ الجمعة، صدمة، من غلق مصرف "SVB" فيما أعلنت بنوك مركزية عن درجة انكشافها على البنك المتخصص في إقراض الشركات التكنولوجية الحيوية في وداي السيليكون.

المصدر / وكالات