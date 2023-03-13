الأسرى يواصلون نضالهم ضد إدارة السجون لليوم الـ(28)

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم النضالية ضد إدارة السجون، لليوم الـ(28) على التوالي، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

وكان وزير ما يسمى الأمن القومي في حكومة المستوطنين الجديدة لدى الاحتلال، إيتمار بن غفير أوعز لإدارة السجون بالتحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة من سجنَي (نفحة، وجلبوع).

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كما أبلغت إدارة السّجون لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

وكانت لجنة الطوارئ أعلنت في وقت سابق عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

يُذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلًا، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين