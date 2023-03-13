13 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 13 من مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي والعلمي يضع " " أبرزه في نقاط:

1462 طباعة الإنجيل أول مرة.

طباعة الإنجيل أول مرة. 1781 ويليام هيرشل يكتشف كوكب أورانوس ليكون الكوكب السابع في النظام الشمسي.

ويليام هيرشل يكتشف كوكب أورانوس ليكون الكوكب السابع في النظام الشمسي. 1930 اكتشاف كوكب بلوتو.

اكتشاف كوكب بلوتو. 1938 ألمانيا النازية تضم النمسا إلى أراضيها بعد يوم من احتلالها.

ألمانيا النازية تضم النمسا إلى أراضيها بعد يوم من احتلالها. 1948 عصابة صهيونية تهاجم قرية الحسينية قرب صفد لليوم الثاني على التوالي. فتهدم بيوتها بالمتفجرات وتقتل أكثر من 30 وتصيب العشرات بجروح مختلفة.

عصابة صهيونية تهاجم قرية الحسينية قرب صفد لليوم الثاني على التوالي. فتهدم بيوتها بالمتفجرات وتقتل أكثر من 30 وتصيب العشرات بجروح مختلفة. 2013 اختیار فرنسيس الأول بابا جديدا للفاتيكان خلفا للبابا المستقيل "بندكت" السادس عشر.

اختیار فرنسيس الأول بابا جديدا للفاتيكان خلفا للبابا المستقيل "بندكت" السادس عشر. 2003 استشهاد القساميين بكر نايف بني عودة، وأمين علي بشارات، ومحمد غازي محاجنة، وعماد بني عودة من الجبهة الديمقراطية وسامي بشارات من شهداء الأقصى في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة طمون.

استشهاد القساميين بكر نايف بني عودة، وأمين علي بشارات، ومحمد غازي محاجنة، وعماد بني عودة من الجبهة الديمقراطية وسامي بشارات من شهداء الأقصى في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة طمون. 2016 اختيار المعلمة الفلسطينية حنان الحروب أفضل معلم على مستوى العالم.

اختيار المعلمة الفلسطينية حنان الحروب أفضل معلم على مستوى العالم. 2020 منظمة الصحة العالمية تُعلن رفع تصنيف انتشار فيروس كورونا 2019 من تفشي إلى جائحة، وعدد من الدول تعلن الحجر الشامل.

المصدر / فلسطين أون لاين