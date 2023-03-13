تعرَّف على حالة الطقس اليوم الإثنين 13 مارس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائمًا جزئيًّا لطيفًا ومعتدلًا بشكل عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الإثنين 13 مارس

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًّا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية ويُتوقّع سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الثلاثاء 14 مارس

وتتأثر البلاد يوم غدٍ الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو باردًا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخّات من البرد أحيانًا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الطقس يوم الأربعاء 15 مارس

ويستمر يوم الأربعاء تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو باردًا خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، تسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل ، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الخميس 16 مارس

أمّا الخميس، فيكون الجو غائمًا جزئيًّا ربيعيًّا لطيفًا ومعتدلًا حيث تعود الاجواء إلى الاستقرار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين