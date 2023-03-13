إصابة قوية للحارس المغربي "بونو" ونقله للمستشفى

تعرض الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية لإصابة خلال مباراة فريقه ضد ضيفه ألميريا في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، استدعت نقله فورا إلى المستشفى.

واصطدم بونو بلاعب ألميريا الصربي سرديان بابيتش ثم بزميله البرازيلي أليكس تيليس في الدقيقة الـ32 وسقط على الأرض متألما، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لإشبيلية لعلاج الحارس المغربي.

ونُقل بونو عبر نقالة طبية إلى خارج الملعب ومن ثم إلى المستشفى بعد وضع دعامة طبية حول رقبته، بعدما تعذر عليه إكمال اللقاء، وشارك بدلا منه الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة خروج بونو من ملعب "سانشيز بيزخوان" على وقع التصفيق من جماهير إشبيلية وكذلك لاعبي الفريقين.

وأكد نادي إشبيلية أن بونو شعر بدوار لكنه في حالة مستقرة، مشيرا إلى أنه لا يزال يخضع للعلاج في المستشفى، وسيظل بعض الوقت كإجراء احترازي، وسيخضع للمزيد من الفحوصات.

ونجح إشبيلية بقلب تأخره في المباراة بهدف إلى فوز 2-1، وتقدم إلى المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وشارك بونو خلال الموسم الحالي مع إشبيلية في 28 مباراة خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، استقبلت فيها شباكه 50 هدفا، ونجح في الحفاظ على نظافة مرماه خلال 6 مباريات.

المصدر / وكالات