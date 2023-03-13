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قطر تقدم 10 آلاف منزل مسبق التجهيز لمتضرري زلزال تركيا

13 مارس 2023 . الساعة 00:38 بتوقيت القدس
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المنازل القطرية التي وصلت لتركيا

أعلنت دولة قطر عن نيتها بتقديم 10 آلاف منزل مسبق التجهيز للمتضررين من كارثة الزلزال جنوبي تركيا، وستقوم بإرسالها بشكل تدريجي.

وأعلن ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في تصريحات أدلى بها أمام المواطنين عقب زيارته مشفى ميدانيًا في ولاية هطاي المتضررة من الزلزال.

وقال أردوغان:" إن عدد الزلازل التي تسببت بهذا الحجم الهائل من الدمار وعلى مسافة شاسعة كهذه "قليل جدًا في العالم".

وأشار إلى أن السلطات التركية المعنية بدأت حاليًا مرحلة إزالة الأنقاض بالكامل وبناء المباني السكنية الجديدة في المنطقة المتضررة

وذكر أن حكومته عازمة على النهوض بهطاي والأقضية التابعة لها من جديد في غضون عام واحد.

وأكد أن السلطات قامت أولًا بنصب الخيام ثم انتقلت إلى تركيب المنازل مسبقة التجهيز لإيواء المتضررين من الزلزال.

وقد ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

المصدر / وكالات
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#قطر #اردوغان #كارثة #زلزال تركيا #هطاي

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