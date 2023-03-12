قيادة حماس تهنئ الجهاد الإسلامي بانتهاء انتخاباتها الداخلية

هنأ وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حركة الجهاد الإسلامي بانتهاء انتخابات الأمين العام والمكتب السياسي للحركة.

وعبر وفد حركة حماس، خلال زيارة لحركة الجهاد الإسلامي، عن اعتزازه بعمق العلاقة التي تربط الحركتين، مؤكدا على استمرار العلاقات والعمل على تطويرها وتعزيزها في كافة المستويات بما يحقق الأهداف والمصالح العليا للشعب الفلسطيني واستمرار مشروع التحرير الذي تسعى الحركتان لإنجازه عبر المقاومة.

ونقل وفد حماس الذي ضم عدداً من أعضاء مكتبها السياسي وقيادتها في قطاع غزة، تحياته للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ولكافة أعضاء المكتب السياسي.

واستعرض اللقاء عدداً من القضايا من بينها التصعيد الإسرائيلي على الضفة الغربية والقدس.

وجهت قيادة الحركتين التحية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان الإسرائيلي، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بما تسجله المقاومة من بسالة وثبات وعمل نوعي في تصديها لاقتحامات العدو وفي العمليات التي نفذها رجال المقاومة في قلب كيان العدو وضد جنوده ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس.

وترحمت قيادة الحركتين على شهداء الشعب الفلسطيني، مؤكدتان أن هذه الدماء الطاهرة ستبقى نبراساً لكل السائرين في الطريق إلى القدس بإذن الله.

ووجهت الحركتان التحية للأسرى الأبطال، وشددتا على استمرار الوقوف خلف الأسرى والأسيرات في نضالاتهم ضد سياسات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين