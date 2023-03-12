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عمليتا إطلاق نار و11 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

12 مارس 2023 . الساعة 21:09 بتوقيت القدس
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تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقع 11 عملاً مقاوماً تضمن عمليتي إطلاق نار، وتفجير لعبوتين ناسفتين، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

ووثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" التصدي لثلاثة اعتداءات للمستوطنين، وتحطيم مركبة تابعة لهم، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 4 نقاط متفرّقة بالضفة الغربية.

وفجّر مقاومون عبوات ناسفة قرب حاجز قلنديا بالقدس المحتلة، فيما تصدّى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في قرية نعلين برام الله.

وألقى الشبان الثائر مفرقعات نارية وعبوات ناسفة استهدفت قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في قرية نعلين برام الله، تخلّلها إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة رمانة بجنين، تخلّلها إلقاء حجارة، إلى جانب وقوع عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حومش".

كما نفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال قرب مفرق "صرة" بمحافظة نابلس، بينما تصدّى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة تقوع ببيت لحم ورشقوهم بالحجارة وحطّموا إحدى مركباتهم.

وامتدَّت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال إلى تجمّع الجوايا بمدينة الخليل، تخلّلها تصدٍ لاعتداءات المستوطنين ورشق لجنود الاحتلال بالحجارة.

المصدر / حرية نيوز
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