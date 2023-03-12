أرسنال يبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي وطرد كاسيميرو للمرة الثانية

أعاد أرسنال الفارق الذي كان يفصله عن ملاحقه مانشستر سيتي حامل اللقب إلى ما كان عليه، بفوزه الكبير على مضيفه وجاره فولهام 3-صفر، فيما تعثّر مانشستر يونايتد مجدّداً وهذه المرة بالتعادل السلبي مع ضيفه ساوثمبتون الأحد في المرحلة 27 من الدوري الإنكليزي، متأثّراً بطرد البرازيلي كازيميرو.

في لندن، واصل أرسنال مشواره نحو اللقب الأول منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر، وذلك بتحقيقه فوزه الخامس توالياً على حساب جاره الذي لم يذق طعم الانتصار على "المدفعجية" منذ كانون الثاني/يناير 2012 حين تغلّب عليهم 2-1 في نفس الملعب.

وبعدما قلّص سيتي الفارق إلى نقطتين بفوزه السبت على الفريق اللندني الآخر كريستال بالاس 1-صفر، أعاده أرسنال الأحد إلى خمس نقاط بفوزه الحادي والعشرين للموسم.

وحسم فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا اللقاء الذي استعاد فيه خدمات البرازيلي غابريال جيزوس بعد غياب لأربعة أشهر بسبب الإصابة، في الشوط الأول بعدما أنهاه متقدّماً بثلاثية نظيفة.

المصدر / وكالات