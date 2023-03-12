معسكر خارجي لشباب رفح

غزة/ وائل الحلبي:

كشف مصدر موثوق عن خوض فريق شباب رفح لمعسكر تدريبي خارجي، في إطار التحضير للموسم المقبل.

وقال المصدر لـ" ": "هناك اقتراح لعقد معسكر تدريبي في جمهورية مصر بدعم من عدد من رجال الأعمال المقربين من نادي شباب رفح، لكن لم يحصل النادي على الموافقة النهائية من جانب رجال الأعمال".

وأوضح المصدر أن المقترح يشمل معسكرًا تدريبيًّا بالإضافة لفترة ترفيهية للفريق في مصر، دون أن يتم تحديد موعد لسفر الفريق خاصة وأن الأمر لا زال رهن الموافقة.

وأشار إلى أن الهدف من سفر الفريق يأتي تحضيرًا للموسم الجديد والتخفيف من حدّة الضغوط التي واجهت الفريق في الموسم الحالي والذي شهد منافسة قويّة مع خدمات رفح على لقب الدوري الممتاز.

المصدر / فلسطين أون لاين