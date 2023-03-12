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بالرصاص والعبوات المتفجّرة.. مقاومون يستهدفون الاحتلال شرق نابلس

12 مارس 2023 . الساعة 20:42 بتوقيت القدس
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استهدف مقاومون، مساء اليوم الأحد، حاجز قوات الاحتلال الإسرائيلي في "بيت فوريك" شرق نابلس بالرصاص والعبوات المتفجّرة محلية الصنع.

وأفادت مصادر محلية، أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "بيت فوريك" شمال الضفة الغربية، بوابل من الرصاص والعبوات محلية الصنع.

وأشارت المصادر إلى حالة من الارتباك سادت قوات الاحتلال في الحاجز الذي أغلق في الاتجاهين فترة من الوقت.

وتتصاعد في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة في الضفة الغربية، وتحديدًا في جنين ونابلس شمال الضفة، بعمليات فدائية تستهدف قوات الاحتلال والمستوطنين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #نابلس #بيت فوريك

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