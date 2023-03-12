"جرحانا أوسمة الوطن".. لافتة ضخمة نصبها نشطاء اليوم الأحد على مفترق السرايا وسط مدينة غزة إحياءً لذكرى يوم الجريح الفلسطيني.

ويوم الجريح يوافق الثالث عشر من مارس، وهو حدث سنوي يحييه الفلسطينيون باستعراض تضحيات الجرحى الفلسطينيين في طريق الدفاع عن التراب الوطني وتحريره من الاحتلال الإسرائيلي.

تُبرز الصورة المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وتقدُّم الشباب الثائر في غزة والضفة والقدس خطوط المواجهة مع الاحتلال.

واعتاد النشطاء في غزة على إبراز صور الشخصيات الفلسطينية المُلهمة والأحداث المهمة عبر صور ضخمة تُنشر على لافتة بمفترق السرايا وسط المدينة.











المصدر / فلسطين أون لاين