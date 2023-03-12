فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مطالبات حقوقية للنائب العام بالتحقيق في الاعتداء على جنازة الشهيد خروشة

الاحتلال يُصعّد إجراءات التهويد وينكّل بالمقدسيّين قبيل رمضان

تفاصيل جديدة عن سرقة فيلا محمد صلاح في التجمّع الأول

جراحنا أوسمة الوطن.. لافتة وسط غزة تكريمًا للجريح الفلسطيني

حكم كرة قدم يعتزل .. ويكشف عن الأسباب ويُوجّه اتهامًا

تُعلن غداً.. رابط فحص نتائج الامتحان التطبيقي الشامل

أول الصاعدين لدوري المحترفين

"حراك المعلّمين" يدعو للاعتصام أمام مقر حكومة اشتية برام الله غداً

4 انتصارات في الجولة الأخيرة للدرجة الأولى

ريال مدريد يصدم برشلونة بقرار جديد بشأن قضية رشوة الحكام

بالصور جراحنا أوسمة الوطن.. لافتة وسط غزة تكريمًا للجريح الفلسطيني

12 مارس 2023 . الساعة 19:40 بتوقيت القدس
...
جراحنا أوسمة الوطن.. لافتة ضخمة وسط غزة تكريما للجريح الفلسطيني (تصوير: محمود أبو حصيرة)

"جراحنا أوسمة الوطن".. لافتة ضخمة نصبها نشطاء اليوم الأحد على مفترق السرايا وسط مدينة غزة إحياءً لذكرى يوم الجريح الفلسطيني.

 ويوم الجريح يوافق في الثالث عشر من مارس، وهو حدث سنوي يحييه الفلسطينيون باستعراض تضحيات الجرحى الفلسطينيين في طريق الدفاع عن التراب الوطني وتحريره من الاحتلال الإسرائيلي.

تبرز الصورة المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وتقدّم الشباب الثائر في غزة والضفة والقدس خطوط المواجهة مع الاحتلال.

واعتاد النشطاء في غزة على إبراز صور الشخصيات الفلسطينية الملهمة والأحداث المهمة عبر صور ضخمة تنشر على لافتة بمفترق السرايا وسط المدينة.

8888888.jpeg
88888.jpeg
8888.jpeg
888.jpeg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #يوم الجريح الفلسطيني

متعلقات

الأكثر قراءة